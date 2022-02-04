Премьера лирического хита Jerry Heil состоялась 4 февраля. За считанные часы он успел собрать сотни восторженных реакций слушателей и растопить сердца чувственным клипом.
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Jerry Heil выпустила песню "Почта"
26-летняя певица призналась, что на новый трек ее вдохновила книга "Пять языков любви" американского психолога Гэри Чепмена. После ее прочтения она спела про безумно влюбленную пару с разными ценностями.
"Почта" – песня о паре, которая не находит понимания, потому что хоть герои до умопомрачения влюблены, но общаются на разных языках любви,
– объяснила Jerry Heil.
В лирик-видео артистка снялась с кудрявым красавцем. Вдвоем они якобы пошли в ресторан, где тот постоянно разговаривал по телефону. По сюжету, Jerry Heil сочувствовал даже официант, поэтому она сбежала со свидания, оставив ему лишь поцелуй на конверте.
Jerry Heil-Почта: смотрите видео онлайн
Реакция сети на песню Jerry Heil"Почта"
Сеть взорвалась восторгом на новую песню Jerry Heil. Фаны поблагодарили за глубокий трек и заявили, что лирика ей очень идет:
- "Лирика – это однозначно ваше! Еще одну песню заслушаю до дыр";
- "Все больше серьезных текстов. Jerry открывается с новой стороны. Браво";
- "Я восхищаюсь вами. Радуюсь, что вы не стоите на месте, а делаете что-то новое, интересное, мощное и по-настоящему невероятное";
- "Как всегда глубоко, красиво и поучительно";
- "Как я ждал эту песню. Просто космос, я влюбился в нее с первой нотки";
- "Такой красивый клип, как чувственно. К самым тонким и глубоким струнам сердца";
- "Спасибо за то, что ты пишешь и поешь душой! Ты очень искренняя, берешь за живое".