Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Украинские знаменитости не остаются в стороне и комментируют ситуацию вокруг. Jerry Heil отреагировала на вторжение агрессора.

Актуально Довольно писать, как вам стыдно, идите на улицы, – Алан Бадоев эмоционально обратился к россиянам

Jerry Heil обратилась к россиянам

Певица опубликовала эмоциональное обращение к россиянам.

Друзья из России, я знаю, здесь есть: адекватные и настоящие! Проснитесь и передайте наконец информацию всем своим близким,

– написала певица.

"Я и все украинцы проснулись сегодня от взрывов и вспышек! Российские войска бомбят по всей территории моей страны. Проснитесь и передайте информацию тем, кто в информационном бреду", – добавила она.



Jerry Heil обратилась к россиянам / Фото с инстаграммы звезды

Заметим, Jerry Heil родом из Василькова. Там сегодня произошли обстрелы аэродрома из-за российской агрессии.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!