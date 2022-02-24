Ночью 24 февраля Россия напала на Украину. Украинские знаменитости не остаются в стороне и комментируют ситуацию вокруг. Jerry Heil отреагировала на вторжение агрессора.
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Jerry Heil обратилась к россиянам
Певица опубликовала эмоциональное обращение к россиянам.
Друзья из России, я знаю, здесь есть: адекватные и настоящие! Проснитесь и передайте наконец информацию всем своим близким,
– написала певица.
"Я и все украинцы проснулись сегодня от взрывов и вспышек! Российские войска бомбят по всей территории моей страны. Проснитесь и передайте информацию тем, кто в информационном бреду", – добавила она.
Jerry Heil обратилась к россиянам / Фото с инстаграммы звезды
Заметим, Jerry Heil родом из Василькова. Там сегодня произошли обстрелы аэродрома из-за российской агрессии.