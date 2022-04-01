Украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили песню, в которой произносят молитву за Украину. По словам Алены, этот трек очень важен для нее и для каждого украинца.

Смотрите также От имени погибших украинских детей: ROXOLANA из Нацотбора растрогала песней о войне

Alyona Alyona и Jerry Heil выпустили молитву

Репер Alyona Alyona поделилась, что с 24 февраля она покинула музыкальную сферу и стала волонтером. Но недавно в ней впервые зародилось новое желание творить.

Творчество внутри меня угасло, однако я все же иногда пишу стихи. И первое, что родилось во мне – молитва. Моя мама много молится. Особенно сейчас. И я захотела присоединиться к ней,

– рассказала артистка.

В видео звезды показали молящихся украинцев, кадры из разрушенных городов и другие фото.

Alyona Alyona и Jerry Heil – "Молитва" (отрывок)

Звезда призналась, что не имеет доступа к студии, поэтому писала трек в музыкальной школе в Барышевке.

"И я рада, что Jerry Heil дополнила и наполнила пением эту молитву, потому что только так можно попросить за всю Украину одновременно, где бы кто из украинцев ни был. Наша нация сейчас единственная в своих порывах и я искренне верю в нашу победу и в то, что с нами есть Бог", – добавила Alyona Alyona.