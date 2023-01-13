После падения с 3-метровой высоты певица Jerry Heil начала восстанавливаться. Она показал тренировку в инстаграм-сториз.

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Jerry Heil поправляется

Исполнительница показала, что уже тренируется, правда, с гораздо более легким весом, чтобы не перенапрягаться.

Делаю только то, что позволяет ребро. В такой весовой категории я не была ни разу в жизни, но главное – восстановиться,

– поделилась артистка.



Jerry Heil / Фото с инстаграм-сториз

Jerry Heil также поделилась мыслями после падения в оркестровую яму. Она заметила, что стоит благодарить за каждый день и то, что в нем произошло.

"Настанет день – и все будет хорошо". А кто готовит для тебя этот день? А может, настанет день, где ты падаешь в оркестровую яму? И если воля Бога, твоего здоровья и нрава – поднимаешься. Или нет. Кто готовит тебе лучший день и чего ты на него полагаешься: на этого кого-то и на тот день. Если сегодня ты просыпаешься с утра, это уже тот день. И он будет хорошим, если ты его сделаешь таким".

Как Jerry Heil упала в оркестровую яму

После концерта в Тернополе Jerry Heil долго не выходила на связь. На следующий день команда артистки сообщила, что Яна упала в оркестровую яму. Тогда было известно, что она находится под наблюдением врачей. Впоследствии Jerry Heil коротко поделилась, что сломала ребро, а также показало болезненное видео своего падения.

Певица признавалась, что бок будет болеть около трех месяцев, о чем сообщили ей врачи. Она добавляла, что не помнит, как падала со сцены – только тот момент, как думала, что делает уверенный шаг на пол.

Также из-за падения в Jerry Heil появились огромные гематомы зеленоватого цвета. Но звезда прикрывала их волосами и уже к тому времени начала творить новые песни.