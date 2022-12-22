Певица Jerry Heil после поражения на Национальном отборе на Евровидение отправилась в тур по городам Украины. Вчера, 21 декабря, она выступала в Тернополе, где с ней произошел инцидент.
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Jerry Heil упала в оркестровую яму
Исполнительница на сольном выступлении упала в оркестровую яму, о чем сообщила команда артистки в инстаграм-сториз. Певицу госпитализировали, она находится под наблюдением врачей.
Вчера на своем сольном концерте в Тернополе Jerry Heil упала в оркестровую яму. Сейчас Яна находится под наблюдением врачей,
– сообщила команда Jerry Heil.
Известно, что следующий планируемый концерт артистки, который должен был состояться в Ивано-Франковске, переносится. Дополнительную информацию можно получить у организатора.
Фото с инстаграм-сториз
Jerry Heil на финале Нацотбора
В канун концертов певица выступила в финале Нацотбора. Она была фавориткой букмекеров, так что фаны артистки верили в ее победу 17 декабря. Звезда зажгла сцену отбора своей песней When God Shut The Door, но получила не самые высокие оценки. Жюри дали Jerry Heil 8 баллов, а зрители – 9. Так она получила третье место в финале.
Из-за поражения в отборе Jerry Heil расплакалась и расстроилась, потому что очень хотела презентовать европейцам свои наработки по поводу украинской аутентичной мелодики.
Но позже добавила, что победители, дуэт TVORCHI, тоже достойны представить Украину. Jerry Heil согласилась с Юлией Саниной о том, что их трек нужно доработать – и даже согласилась помочь артистам.