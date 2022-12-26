Певица Jerry Heil постепенно поправляется после падение со сцены в оркестровую яму. Она все еще находится в больнице, поэтому рассказала, как чувствует себя и что говорят о ее травмах врачи.

Смотрите также Тарас Тополя поздравил дочь Наталки Карпы с днем рождения: был ли на празднике муж певицы

Jerry Heil рассказала о травмах

Исполнительница поделилась, что считает свой "полет" со сцены удачным, потому что обошлась сломанным ребром, сотрясением мозга и несколькими синяками. Хотя с каждым днем ей становится лучше, врачи говорят, что болеть будет еще долго.

Сказали, что будет болеть еще до трех месяцев. Несколько недель оно там будет заживать. Выписаться из больницы можно чуть ли не сегодня, но все равно нужно быть под наблюдением врачей. Оно не срослось еще, у меня кружится голова, когда я встаю и сажусь. Я вставать и садиться, в принципе, сама пока не могу. Мне нужна постоянная поддержка людей.

Jerry Heil также показала видео в тик-токе, где сама медленно ходит по больнице. Она призналась, что иногда даже может без помощи подняться с постели. Яна пошутила, что хочет возвращаться в тур по Украине, но уже без финального "номера", как в Тернополе:

Jerry Heil добавила, что не помнит, как падала со сцены. Она тогда считала, что точно становится на пол. "Момент падения я уже не помню, но вот этот момент, когда я становлюсь в эту яму, я помню. Я очень хорошо помню, что я видела там пол. Почему я его видела? Может, так свет преломился… Не вижу других вариантов".

Травма Jerry Heil

После концерта в Тернополе Jerry Heil долго не выходила на связь. На следующий день команда артистки сообщила, что Яна упала в оркестровую яму. Тогда было известно, что она находится под наблюдением врачей.

Впоследствии Jerry Heil коротко поделилась, что сломала ребро, а также показало болезненное видео своего падения. Она добавляла, что первые минуты в больнице жаловалась команде, что хочет ехать в Ивано-Франковск – там у нее солд-аут.