Утром 22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что она в больнице после концерта в Тернополе. Они объявили о переносе концерта в Ивано-Франковске, но что с артисткой, не рассказали. Яна сама вышла на связь в телеграме и намекнула, что сломала ребро.

Горячая тема "Хватит плакаты": Юлия Санина объяснила, почему Jerry Heil и KRUTЬ проиграли группе TVORCHI

Jerry Heil сломала ребро на концерте в Тернополе

Почему нет эмоджи сломанного ребра,

– написала Jerry Heil в телеграме.

В комментариях кто-то посочувствовал, а кто-то пошутил об оркестровой яме:

"Потому что нет эмоджи оркестровой ямы. Держись";

"На всю жизнь память, зрители тоже запомнят. Быстрого выздоровления";

"Боже, я так волновалась. Спасибо тебе за этот концерт, у тебя невероятный голос, тебя ждет много побед впереди. Быстрого выздоровления, все будет хорошо";

"С такой поддержкой, как у тебя, ты быстро поправишься! Очень любим";

"Яночка, держись там. Мы с тобой";

"О нет, лечись, мы с тобой";

"Скажи, в какой ты больнице, хочешь, принесу тебе мандаринки?"

Напомним, в Украину из США Jerry Heil прилетела на Нацотбор Евровидения-2023, после которого плакала, потому что заняла третье место – ее обошли TVORCHI и KRUTЬ. Она обижалась, потому что на отборе обделили украинскую мелодику, за которую она "топит". Однако потом поздравила группу с победой и даже заявила, что готова помочь "дожать" припев, как советовала судья Юлия Санина.

На следующий день после Национального отбора, 18 декабря, Jerry Heil отыграла сольник в Киеве. Она успела выступить в Хмельницком и Тернополе, в то время как концерт в Ивано-Франковске уже перенесли.