Утром 22 декабря менеджмент Jerry Heil сообщил, что она в больнице после концерта в Тернополе. Они объявили о переносе концерта в Ивано-Франковске, но что с артисткой, не рассказали. Яна сама вышла на связь в телеграме и намекнула, что сломала ребро.
Горячая тема "Хватит плакаты": Юлия Санина объяснила, почему Jerry Heil и KRUTЬ проиграли группе TVORCHI
Jerry Heil сломала ребро на концерте в Тернополе
Почему нет эмоджи сломанного ребра,
– написала Jerry Heil в телеграме.
В комментариях кто-то посочувствовал, а кто-то пошутил об оркестровой яме:
- "Потому что нет эмоджи оркестровой ямы. Держись";
- "На всю жизнь память, зрители тоже запомнят. Быстрого выздоровления";
- "Боже, я так волновалась. Спасибо тебе за этот концерт, у тебя невероятный голос, тебя ждет много побед впереди. Быстрого выздоровления, все будет хорошо";
- "С такой поддержкой, как у тебя, ты быстро поправишься! Очень любим";
- "Яночка, держись там. Мы с тобой";
- "О нет, лечись, мы с тобой";
- "Скажи, в какой ты больнице, хочешь, принесу тебе мандаринки?"
Напомним, в Украину из США Jerry Heil прилетела на Нацотбор Евровидения-2023, после которого плакала, потому что заняла третье место – ее обошли TVORCHI и KRUTЬ. Она обижалась, потому что на отборе обделили украинскую мелодику, за которую она "топит". Однако потом поздравила группу с победой и даже заявила, что готова помочь "дожать" припев, как советовала судья Юлия Санина.
На следующий день после Национального отбора, 18 декабря, Jerry Heil отыграла сольник в Киеве. Она успела выступить в Хмельницком и Тернополе, в то время как концерт в Ивано-Франковске уже перенесли.