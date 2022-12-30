Больше недели прошла с тех пор, как Jerry Heil свалилась со сцены. Из-за травмы у нее сорвался сольник в Ивано-Франковске, но она с командой решила доехать в город – если не выступить, то хотя бы прогуляться, ведь в Киев нельзя, слишком далеко.

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Jerry Heil показалась в одном из салонов Франковска в голубом спортивном костюме. Она распустила волосы, чтобы прикрыть гематому на лбу и виске.

Седьмой день от падения, я позеленела. Распаковка гематомы,

– в шутку подписала Jerry Heil.

Интересно, что после выписки из Тернополя артистка не только проходит реабилитацию, но пишет песни. Ей трудно даже дышать, но она ловит вдохновение и записывает демки.

"Утром писала в отеле новую песню, пока вы спали. Пока еще болит легкое, когда пою. Но вдохновение прошеное, надо ловить, пока есть", – прокомментировала Jerry Heil отрывок из предстоящего трека.

Напомним, как все было. Jerry Heil прилетела в Украину из США на финал Нацотбора Евровидения-2023, где заняла третье место. После этого у нее было запланировано несколько концертов – в Киеве, Хмельницком, Тернополе и Ивано-Франковске. К сожалению, сольник в Тернополе стал крайним выступлением 2022 года. Она, возвращаясь на сцену от фанатов, ступила прямо в оркестровую яму, в пустоту. Так, Jerry Heil свалилась на бетон с трехметровой высоты и отделалась только сотрясением и переломом ребра.