Украинская артистка Джамала сообщила о благотворительном аукционе. Она отдает свою ценную вещь для помощи бойцам – это ее фортепиано.
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Джамала отдает фортепиано для помощи ВСУ
Певица поделилась, что хочет закрыть нужду 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая в специализированном транспорте и других вещах для боев. Для этого она отдаст на аукционе фортепиано, на котором были написаны все альбомы.
Без преувеличения, моя самая родная вещь и родные воспоминания. Это пианино проезжало по всем арендованным квартирам. Пережил пандемию. Осталось целым, когда у дома были взрывы. Словом, пора передать его в надежные руки,
– поделилась артистка.
Джамала добавила, что стартовая цена лота – 400 тысяч гривен, а ставки будут приниматься до 19 января.
Фортепиано Джамалы / Фото из инстаграма звезды
Разыгрывающие звезды для ВСУ
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