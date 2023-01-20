Украина звучит, – Jerry Heil завоевала престижную награду Music Moves Europe Awards

Украинская певица Jerry Heil стала победительницей премии Евросоюза Music Moves Europe Awards. Она выиграла награду в номинации Public Choice Award.

Еще одна украинская певица стала обладательницей премии Music Moves Europe Awards. Jerry Heil выиграла в номинации Public Choice Award.

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Jerry Heil выиграла Music Moves Europe Awards

Награждение премией состоялось в Нидерландах 19 января, на фестивале-шоукейсе ESNS в Гронингене, где ведущей была другая украинская звезда. Alina Pash. Jerry Heil, кроме награды, получила 5 тысяч евро и возможность записываться с компанией Deezer.

Одерживать победу и европейскую награду в миллион раз приятнее, когда делаешь это во имя своей страны и благодаря ей! Спасибо каждому человеку, который голосовал за меня! Шаг за шагом прокладывается путь для украинских музыкантов в мир! Украина звучит! И нас слышат,

– прокомментировала артистка.



Jerry Heil выиграла премию / Фото с инстаграма звезды

Со сцены премии певица также обратилась к артистам, которые были номинированы или победили в других сферах. "Долгое время для украинских артистов было мечтой появиться в глобальном контексте, и сегодня это происходит. Всех артистов здесь я хочу просто попросить вас, друзья. Говорите правду в унисон с Украиной".

Какие украинские звезды завоевали Music Moves Europe Awards

В 2021 году престижную награду впервые получила украинская репер Alyona Alyona. Тогда артистка победила в основной номинации и получила дополнительную награду в номинации Public Choice Award.

В 2022 году премию получила Alina Pash. Жюри назвало ее интересной и оригинальной артисткой с сильным звучанием. Исполнительница получила приз в размере 10 тысяч евро.

, Music Moves Europe Awards – это премия, созданная Европейским Союзом с целью поддерживать молодых артистов, создающих новое звучание, и дать толчок в карьерном развитии.