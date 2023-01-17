Эту новость она хотела объявить громко и радостно, но это невозможно из-за трагедии, которая произошла 14 января в Днепре. Российская ракета убила 45 мирных украинцев, которые назодились в праздничный день дома.
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Однако артистка подчеркнула, что сейчас задача украинцев – не останавливаться и продолжать борьбу.
Alina Pash будет ведущей Music Moves Europe Awards
Наши звезды во время полномасштабной войны не упускают никакой возможности, чтобы говорить об Украине. Так, Alina Pash станет ведущей престижной музыкальной премии Music Moves Europe Awards – премии Европейского Союза, призванной поддержать новых артистов. Компанию на этом мероприятии ей составит популярный нидерландский ведущий Фернандо Халман.
Эту новость исполнительница сообщила под соблазнительным фото, на котором изображена в белых штанах, пиджаке, одетом на голое тело, и с кольчугой на голове.
Боже, благослови нас, в этом году наступит момент, когда весь мир будет праздновать победу Украины – ту самую ожидаемую победу света над злом,
– написала Алина под фотографией.
Alina Pash / Фото с инстаграмма певицы
Music Moves Europe Awards и украинские артисты
- В 2021 году престижную награду получила украинская реперка Alyona Alyona. Тогда артиста победила в основной номинации, стала фавориткой зрителей.
- В 2022 году премию получила Alina Pash. На награду претендовали 14 исполнителей из разных стран Европы, однако украинке удалось получить премию вместе с представителями Ирландии (Denise Chaila), Венгрии (Дeva), Франции (Mezerk) и Нидерландов (Blanks). Также исполнительница получила приз в размере 10 тысяч евро.
- А в этом году в список номинантов попала финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Jerry Heil. Она будет бороться за победу в категории Public Choice Award 2023. Как проголосовать – узнайте здесь.