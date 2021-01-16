Реакция Alyona Alyona

На личной странице в инстаграме звезда опубликовала сообщение, в котором отреагировала на номинацию и поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

Реперша поделилась, что абсолютно все номинации в ее жизни появлялись неожиданно, но всегда было невероятно приятно. Особенно касается тех, которые певица получала за рубежом: "Люди не знают твоей речи, но искренне чувствуют твой вайб и пытаются понять твой месседж – ты понимаешь, что делаешь музыку не зря".

Alyona Alyona рассказала, что главная цель этой премии – объединять и популяризировать европейскую культуру. Тысячи претендентов на номинацию прилагают немало усилий для того, чтобы продемонстрировать свое творчество широкой аудитории людей. Всего 16 исполнителей становятся номинантами, среди них 8 получают награду. И один из призов – зрительские симпатии.

Реперша отметила, что ей очень приятно, что организаторы учли ее кандидатуру. Это дало возможность не только познакомиться с талантливыми исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну великой, международной аудитории.

Для меня честь просто быть среди номинантов. Честь – представлять там Украину. Честь – получить эту награду и награду зрительских симпатий! А также я благодарю каждого из вас за отданные голоса, за поддержку, за веру в меня. Вы необычайные!

– написала в публикации народная любимица.