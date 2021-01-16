Alyona Alyona – лауреат премии Music Muves Europe Talent Awards 2021
Известная украинская реперша Alyona Alyona стала лауреатом премии Music Muves Europe Talent Awards 2021 на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS). Это ежегодная награда ЕС в сфере популярной современной музыки.
Украинские исполнители продолжают получать призовые места на международных конкурсах. Лауреатом очередной премии стала Alyona Alyona. Об этом говорится на официальной странице Министерства культуры и информационной политики в фейсбуке.
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Alyona Alyona – лауреат премии Music Muves Europe Talent Awards 2021
Alyona Alyona получила денежный приз в размере 10 тысяч евро, а также пакет поддержки для развития карьеры от партнеров премии Music Muves Europe Talent Awards 2021.
Больше всего голосов реперша получила в дополнительной номинации Public Choice Award. За это она получит дополнительных 5 тысяч евро и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer, расположенной в Париже.
Премия Music Muves Europe Talent Awards отмечает новых артистов, которые представляют современную музыку и будущее звучание Европы.
Реакция Alyona Alyona
На личной странице в инстаграме звезда опубликовала сообщение, в котором отреагировала на номинацию и поблагодарила всех, кто поддерживал ее.
Реперша поделилась, что абсолютно все номинации в ее жизни появлялись неожиданно, но всегда было невероятно приятно. Особенно касается тех, которые певица получала за рубежом: "Люди не знают твоей речи, но искренне чувствуют твой вайб и пытаются понять твой месседж – ты понимаешь, что делаешь музыку не зря".
Alyona Alyona рассказала, что главная цель этой премии – объединять и популяризировать европейскую культуру. Тысячи претендентов на номинацию прилагают немало усилий для того, чтобы продемонстрировать свое творчество широкой аудитории людей. Всего 16 исполнителей становятся номинантами, среди них 8 получают награду. И один из призов – зрительские симпатии.
Реперша отметила, что ей очень приятно, что организаторы учли ее кандидатуру. Это дало возможность не только познакомиться с талантливыми исполнителями, но и в очередной раз представить нашу страну великой, международной аудитории.
Для меня честь просто быть среди номинантов. Честь – представлять там Украину. Честь – получить эту награду и награду зрительских симпатий! А также я благодарю каждого из вас за отданные голоса, за поддержку, за веру в меня. Вы необычайные!
– написала в публикации народная любимица.
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