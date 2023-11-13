Jerry Heil впервые призналась, почему приостановила обучение в США

Украинская певица Jerry Heil рассказала, почему взяла паузу в учебе в в американском Беркли. Там она училась писать музыку к кинофильмам.

Недавно звезда сообщала, что берет паузу в учебном заведении не определенный срок. Тогда она отметила, что не будет посещать пары полгода. Артистку ждет нечто важное в Украине.

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Jerry Heil объяснила, почему решила приостановить обучение в Беркли

Певица призналась, что в учебном заведении нет возможности учиться в онлайн-режиме. А жить в Америке на регулярной основе, она пока не может. Поэтому Яна (настоящее имя певицы – 24 Канал) вернулась в Украину для того, чтобы разобраться в себе.

Там вообще невозможно учиться онлайн, потому что это музыкальное заведение. Так что ты должен быть там, чтобы проходить обучение по прикладной и практической науке. Я сюда приехала для того, чтобы заземлиться и понять, почему я была там,

– поделилась знаменитость.

Яна сказала, что сдавала экзамены на поступление еще до полномасштабного вторжения. Учиться у Беркли было ее мечтой. Однако когда началась война, девушка мысленно была в Украине, постоянно читая новости. Поэтому ей трудно было сосредоточиться на учебе.

Я поняла, что не могу нормально интегрироваться. Вместо того чтобы принимать эту культуру, наблюдать за ними, создавать что-то, что бы объединяло нас, я постоянно была мыслями в Украине,

– сказала артистка.

Jerry призналась, что у нее появились интересные проекты в Украине, которых она очень ожидает. В то же время, по словам певицы, учебу в США она не бросила, а просто взяла паузу. А когда вернется туда, пока не знает.

Предложили очень красивый проект, и если я его оставлю по себе, то буду понимать, что сделала что-то для страны. Я не бросила обучение, а приостановила его. Это что-то, например, как у нас академический отпуск, но ты можешь на бессрочное время взять,

– объяснила она.

Интервью Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Об обучении певицы в Беркли