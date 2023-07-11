Артистка переехала в США в сентябре прошлого года. Однако часто возвращается домой в Украину, где активно занимается творчеством. Учитывая свой опыт проживания в разных странах, певица выделила недостатки в Бостоне. К тому же она назвала сколько стоит обучение в Бруклине, на которое вынуждена была одолжить деньги у друзей.

Не упустите Мадонна вышла на связь: как сейчас чувствует себя певица

Jerry Heil о жизни в Бостоне

Артистка поделилась, что проживание за границей значительно дороже, чем в Украине. По ее словам, она об этом не задумывалась, когда поступала в колледж. К тому же певица подчеркнула, что сильно отличаются менталитеты, и первое время было сложно найти друзей. Но со временем она адаптировалась и уже привыкла.

Минусы по бюджету очень сильные. Снимать квартиру там в четыре раза дороже, чем в Киеве. Но Бостон вообще один из самых дорогих городов в Америке. Я поняла это уже в процессе, когда переехала. Еще один минус – менталитет. Первое время я приходила домой, ложилась на пол и таращилась в стену. Но постепенно я нашла друзей,

– рассказала исполнительница.

Яна добавила: "Я хочу объяснить, что они не неискренни, это просто часть культуры, которую они не осознают. Мы тоже многое о себе не замечаем, потому что это часть нас. И для них то, что мы считаем неискренностью, это просто вежливость. ".

Интервью с Jerry Heil: смотрите видео онлайн

Сколько стоит обучение певице

Jerry Heil поделилась, что год обучения на ее курсе стоит 40 тысяч долларов, из которых 10 покрывает грант. Так что исполнительница самостоятельно доплатила еще 30 тысяч.

Что известно об обучении Jerry Heil