Яна Шемаева (настоящее имя певицы, – 24 Канал) пожаловалась на новые угрозы от надоедливого фана из России. Артистка ничего не может с этим поделать.

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Мужчину зовут Иван, и он уже не впервые достает Jerry Heil своими сообщениями и угрозами. На днях он заявил, что заблокирует ее страници в соцсетях, чтобы помешать творческой карьере.

Кроме того, неадекват из России грозит ассистенту звезды мобилизацией.

"Тараса ждет мобилизация, если он еще не ушел из команды… Я воевать с тобой начну, если не удалишь стихи", – говорится в его сообщении.



Jerry Heil показала, что ей пишет неадекват из России / Фото с ее инстаграмм-сторис

Певица добавила, что она, несмотря на угрозы, не боится потерять свои страницы в соцсетях.

Даже если он снесет мои страницы – мне все равно. У меня всегда есть моя музыка, и вы всегда сможете ее найти. Меня только волнует, что он еще протягивает свои липкие русские пальцы в сторону моих близких и пытается расшатать страницы моих друзей-музыкантов.

– написала Jerry Heil.

Что известно о преследователе Jerry Heil