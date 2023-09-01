Эту новость Яна Шемаева (настоящее имя певицы) сообщила 31 августа. Напомним, что певица учится в Беркли на специальности film scoring – это курс о создании музыки к кинофильмам.

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Jerry Heil решила принять участие в важном проекте в Украине, и приостановила обучение в музыкальном колледже США.

Я беру полугодовую паузу в Беркли, чтобы поработать над важнейшим проектом в Украине, который, верю, еще больше влюбит мир в нашу культуру,

– написала Яна.

Певица добавила, что, пока она будет в Украине, сможет провести несколько концертов для поклонников.

Добавим, что недавно Jerry Heil стала продюсером. В июле она объявила о создании нового музыкального лейбла NOVA MUSIC. Первой ее подчиненной стала артистка Vitaliia (Виталия Грицак), известная по песне "Чом тобі, вороже, не спиться".

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