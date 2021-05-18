Известная британская актриса Эмма Уотсон впервые за долгое время опубликовала несколько сообщений на личной странице в Твиттере. Она наконец высказалась о слухах о помолвке и ее возможной тайной свадьбе.

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Эмма Уотсон высказалась о личной жизни

Звезда "Гарри Поттера" не подтвердила, действительно ли она помолвлена, или нет. Но она подчеркнула, что как только в ее жизни произойдет что-то важное, актриса обязательно об этом расскажет.

Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, – это просто способы создавать кликбейт, независимо от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами,

– заявила Эмма Уотсон.

Знаменитость добавила, что сейчас у нее нечем делиться. Ведь она, как и все люди, проводит время на карантине: "Терплю неудачи по приготовлению хлеба на закваске, забочусь о близких и делаю все возможное, чтобы не распространять вирус, который все еще поражает так много людей".

Эмма Уотсон поделилась, что за всех волнуется, и очень любит своих поклонников.

Слухи вокруг Эммы Уотсон