Відома британська акторка Емма Вотсон вперше за довгий час опублікувала кілька дописів на особистій сторінці у твітері. Вона нарешті висловилась про чутки про заручини та її можливе таємне весілля.
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Емма Вотсон висловилась про особисте життя
Зірка "Гаррі Поттера" не підтвердила, чи справді вона заручена, чи ні. Та вона наголосила, що як тільки в її житті станеться щось важливе, акторка обов'язково про це розповість.
Дорогі шанувальники, чутки про те, заручена я чи ні, а також чи поставлена на паузу моя кар'єра, – це просто способи створювати клікбейт, незалежно від того, правда це чи ні. Якщо у мене з'являться новини, обіцяю, що поділюся ними з вами,
– заявила Емма Вотсон.
Знаменитість додала, що зараз вона не має, чим ділитися. Адже, як і всі люди, проводить час на карантині: "Зазнаю невдачі з приготування хліба на заквасці, дбаю про близьких і роблю все можливе, щоб не поширювати вірус, який все ще вражає так багато людей".
Емма Вотсон поділилась, що за всіх хвилюється, та дуже любить своїх прихильників.
Чутки навколо Емми Вотсон
- На початку лютого 2021 року зірка "Гаррі Поттера" спровокувала чутки про заміжжя. Її помітили з бойфрендом біля аеропорту Лос-Анджелеса. Емма Вотсон з бізнесменом Лео Робінтоном повернулися з Мексики. Вони прощались та обіймалися.
- На фото, які зробили папараці, було помітно, що безіменний палець зірки прикрашала каблучка, дуже схожа на обручку. Тому всі підозрювали, що Емма або заручилась, або таємно вийшла заміж.
- Один з агентів Емми Вотсон згодом заявив, що зірка призупиняє кінокар'єру. Нібито вона хоче займатися стосунками та сім'єю.
- Та це майже відразу спростував менеджер акторки. Він наголосив, що Емма не збирається йти з кіно.