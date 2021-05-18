Відома британська акторка Емма Вотсон вперше за довгий час опублікувала кілька дописів на особистій сторінці у твітері. Вона нарешті висловилась про чутки про заручини та її можливе таємне весілля.

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Емма Вотсон висловилась про особисте життя

Зірка "Гаррі Поттера" не підтвердила, чи справді вона заручена, чи ні. Та вона наголосила, що як тільки в її житті станеться щось важливе, акторка обов'язково про це розповість.

Дорогі шанувальники, чутки про те, заручена я чи ні, а також чи поставлена ​​на паузу моя кар'єра, – це просто способи створювати клікбейт, незалежно від того, правда це чи ні. Якщо у мене з'являться новини, обіцяю, що поділюся ними з вами,

– заявила Емма Вотсон.

Знаменитість додала, що зараз вона не має, чим ділитися. Адже, як і всі люди, проводить час на карантині: "Зазнаю невдачі з приготування хліба на заквасці, дбаю про близьких і роблю все можливе, щоб не поширювати вірус, який все ще вражає так багато людей".

Емма Вотсон поділилась, що за всіх хвилюється, та дуже любить своїх прихильників.

Чутки навколо Емми Вотсон