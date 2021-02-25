Эмма Уотсон приостановила кинокарьеру из-за жениха, – СМИ
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон отказалась от кино из-за предполагаемого жениха. Ходят слухи, что британская актриса хочет больше времени проводить с Лео Робинтоном и думает о семье.
Успешная британская актриса Эмма Уотсон после слухов о помолвке поставила на паузу кинокарьеру. Инсайдеры сообщают, что ее решение вызвано желанием больше времени проводить с женихом.
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Эмма Уотсон отказалась от кино
Звезда легендарного "Гарри Поттера" решила приостановить съемки в кино из-за предполагаемого жениха Лео Робинтона. Она хочет больше времени уделять бойфренду, а также задумывается о создании с ним семьи.
Эмма "ушла в подполье" и хочет обустроить свою жизнь с Лео, поэтому пока что они залегли на дно. Возможно, Эмма хочет семью,
– пишет издание.
Как и всегда, сама Эмма Уотсон не комментирует новостей относительно личной жизни. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе. Карьера актрисы находится" в покое", Эмма пока не хочет брать новые роли в кино.
Что известно об отношениях Эммы Уотсон
- В начале февраля актрису заметили с бойфрендом возле аэропорта Лос-Анджелеса. Эмма Уотсон с бизнесменом Лео Робинтоном вернулись из Мексики. Они прощались и обнимались.
- На фото, которые сделали папарацци, было заметно, что безымянный палец звезды украшало кольцо, очень похожее на обручальное. Поэтому вероятно, что Эмма либо обручилась, либо тайно вышла замуж.
- С Лео Робинтоном звезда встречается около 18 месяцев. Пара скрывает отношения от публики.
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