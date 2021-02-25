Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон отказалась от кино из-за предполагаемого жениха. Ходят слухи, что британская актриса хочет больше времени проводить с Лео Робинтоном и думает о семье.

Успешная британская актриса Эмма Уотсон после слухов о помолвке поставила на паузу кинокарьеру. Инсайдеры сообщают, что ее решение вызвано желанием больше времени проводить с женихом.

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Эмма Уотсон отказалась от кино

Звезда легендарного "Гарри Поттера" решила приостановить съемки в кино из-за предполагаемого жениха Лео Робинтона. Она хочет больше времени уделять бойфренду, а также задумывается о создании с ним семьи.

Эмма "ушла в подполье" и хочет обустроить свою жизнь с Лео, поэтому пока что они залегли на дно. Возможно, Эмма хочет семью,

– пишет издание.

Как и всегда, сама Эмма Уотсон не комментирует новостей относительно личной жизни. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе. Карьера актрисы находится" в покое", Эмма пока не хочет брать новые роли в кино.

Что известно об отношениях Эммы Уотсон