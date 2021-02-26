По сети активно ходят слухи, что звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон приостановила актерскую карьеру из-за возможного жениха. Однако представитель знаменитости это возразил и сказал, что уходить из кино она не планирует.

За последний месяц 30-летняя американская актриса Эмма Уотсон неоднократно становилась объектом внимания таблоидов. В начале февраля звезду заметили с кольцом на безымянном пальце, что вызвало предположение о ее бракосочетании с бойфрендом Лео Робинтоном. Теперь пресса пестрит слухами о прекращении ее актерской карьеры из-за любимого. Если информацию о браке с бизнесменом артистка никак не комментирует, то на предположение о паузе в карьере отреагировал ее менеджер.

Важно Эмма Уотсон приостановила кинокарьеру из-за жениха, – СМИ

Менеджер актрисы Джейсон Вайнберг заверил, что исчезать с экранов Эмма Уотсон не собирается. Он объяснил, что знаменитость действительно отказалась от социальных сетей и не освещает личную жизнь на всеобщее обозрение, однако она не прекращает актерскую карьеру.

Профили Эммы в социальных сетях неактивны, но ее карьера – нет,

– сообщил менеджер.

Стоит объяснить, что слухи о том, что Эмма Уотсон уходит из большого кино, спровоцировало The Daily Mail. Агент звезды якобы сообщил изданию, что сейчас ее карьера "в неактивном состоянии", а инсайдеры из близкого окружения заверили, что после бракосочетания она сосредоточилась на отношениях с любимым Лео Робинтоном.

Добавим, последний раз зрители видели Эмму Уотсон на большом экране в фильме "Маленькие женщины", который вышел в декабре 2019 года. На данный момент она не анонсировала никаких новых проектов. Однако, возможно, вскоре мир узнает, чему посвятила себя звезда "Гарри Поттера".