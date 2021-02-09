Известная британская актриса Эмма Уотсон спровоцировала слухи о том, что выходит замуж за бойфренда-бизнесмена Лео Робинтона. Папарацци подловили пару в нежных объятиях, а на безымянном пальце Эммы красовалось кольцо.

Знаменитая британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон спровоцировала слухи о женитьбе. Однако она не подтверждала новостей о ее замужестве.

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Выходит ли замуж Эмма Уотсон

Папарацци сфотографировали актрису возле аэропорта. Эмма Уотсон с бойфрендом-бизнесменом Лео Робинтоном как раз вернулись из Мексики. Они прощались и обнимались.

Заметно, что безымянный палец звезды украшает кольцо, очень похожее на обручальное. Поэтому поклонники подозревают, что Эмма либо обручилась, либо тайно вышла замуж.

Стоит отметить, что перед камерами актриса позировала в белой футболке с надписью Femme Liberte, что означает – "свободная женщина". Также видно, что Уотсон держит одну ногу согнутой и без обуви. Она передвигалась самокатом, что может свидетельствовать о травме. Фото можно посмотреть по ссылке.

Отношения Эммы Уотсон с Лео Робинтоном

Звезду "Гарри Поттера" и бизнесмена впервые увидели вместе в 2019 году. Пара максимально старается скрыть отношения от публики.

Известно, что Эмма и Лео встречаются около 18 месяцев. Однако их роман продвигается быстро: актриса познакомила любимого со своими родителями.