Эмма Уотсон "по уши влюблена" в бойфренда, – СМИ

Несмотря на опровержение Эммой Уотсон слухов о ее помолвке и свадьбе с Лео Робинтоном, новости о романе до сих пор распространяются. Инсайдер сообщил о том, что актриса полностью готова к долгим отношениям.
Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон более года встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. По словам источников, близких к артистке, знаменитость мечтает, что у ее отношений будет долгое будущее.
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Роман Эммы Уотсон
Инсайдер сообщил, что актриса наконец нашла свое счастье: "Эмма по уши влюблена в Лео. И она никогда раньше не была такой счастливой в отношениях. Их многое связывает, и они проводят вместе все свободное время".
Пара не афиширует личные отношения и чрезвычайно редко появляется на публике. Поэтому когда в сети появлялось все больше новостей о ее помолвке и даже свадьбе, Эмма Уотсон решила опровергнуть информацию. Актриса не думает, что ее роман с Лео быстро закончится, однако не хочет спешить с таким ответственным шагом.
Эмма полностью готова и настроена на долгосрочное будущее, но она не хочет спешить. Она была немного раздражена, когда люди начали сплетничать об их помолвке. Это просто очень личный момент,
– пишет издание.
Друзья пары убеждены в том, что вскоре Эмма Уотсон и Лео Робинтон пойдут к алтарю, однако сейчас они наслаждаются моментом: "Главное для них – любовь и доверие друг к другу. И для того, чтобы Эмма была счастлива, не нужно ни кольца, ни штампа в паспорт".
Что известно об отношениях Эммы Уотсон и Лео Робинтона
- В 2019 году пару впервые заметили вместе. Они не скрывали чувств и целовались на улицах Лондона.
- В начале февраля 2021 года звезда "Гарри Поттера" спровоцировала слухи о замужестве. Ее заметили с бойфрендом возле аэропорта Лос-Анджелеса. Эмма Уотсон с бизнесменом Лео Робинтоном вернулись из Мексики. Они прощались и обнимались.
- На фото, которые сделали папарацци, было заметно, что безымянный палец звезды украшало кольцо, очень похожее на обручальное. Поэтому все подозревали, что Эмма либо обручилась, либо тайно вышла замуж.
- Один из агентов Эммы Уотсон впоследствии заявил, что звезда приостанавливает кинокарьеру, якобы она хочет заниматься отношениями и семьей. Но это почти сразу опроверг менеджер актрисы. Он подчеркнул, что Эмма не собирается уходить из кино.