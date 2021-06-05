Эмма Уотсон "по уши влюблена" в бойфренда, – СМИ

5 июня 2021 , 09:32
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Источник:

Us Weekly

Несмотря на опровержение Эммой Уотсон слухов о ее помолвке и свадьбе с Лео Робинтоном, новости о романе до сих пор распространяются. Инсайдер сообщил о том, что актриса полностью готова к долгим отношениям.

Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон более года встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. По словам источников, близких к артистке, знаменитость мечтает, что у ее отношений будет долгое будущее.

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Роман Эммы Уотсон

Инсайдер сообщил, что актриса наконец нашла свое счастье: "Эмма по уши влюблена в Лео. И она никогда раньше не была такой счастливой в отношениях. Их многое связывает, и они проводят вместе все свободное время".

Пара не афиширует личные отношения и чрезвычайно редко появляется на публике. Поэтому когда в сети появлялось все больше новостей о ее помолвке и даже свадьбе, Эмма Уотсон решила опровергнуть информацию. Актриса не думает, что ее роман с Лео быстро закончится, однако не хочет спешить с таким ответственным шагом.

Эмма полностью готова и настроена на долгосрочное будущее, но она не хочет спешить. Она была немного раздражена, когда люди начали сплетничать об их помолвке. Это просто очень личный момент,
– пишет издание.

Друзья пары убеждены в том, что вскоре Эмма Уотсон и Лео Робинтон пойдут к алтарю, однако сейчас они наслаждаются моментом: "Главное для них – любовь и доверие друг к другу. И для того, чтобы Эмма была счастлива, не нужно ни кольца, ни штампа в паспорт".

Что известно об отношениях Эммы Уотсон и Лео Робинтона

  • В 2019 году пару впервые заметили вместе. Они не скрывали чувств и целовались на улицах Лондона.
  • В начале февраля 2021 года звезда "Гарри Поттера" спровоцировала слухи о замужестве. Ее заметили с бойфрендом возле аэропорта Лос-Анджелеса. Эмма Уотсон с бизнесменом Лео Робинтоном вернулись из Мексики. Они прощались и обнимались.
  • На фото, которые сделали папарацци, было заметно, что безымянный палец звезды украшало кольцо, очень похожее на обручальное. Поэтому все подозревали, что Эмма либо обручилась, либо тайно вышла замуж.
  • Один из агентов Эммы Уотсон впоследствии заявил, что звезда приостанавливает кинокарьеру, якобы она хочет заниматься отношениями и семьей. Но это почти сразу опроверг менеджер актрисы. Он подчеркнул, что Эмма не собирается уходить из кино.
Автор: Марія Касій