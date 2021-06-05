Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон более года встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. По словам источников, близких к артистке, знаменитость мечтает, что у ее отношений будет долгое будущее.

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Роман Эммы Уотсон

Инсайдер сообщил, что актриса наконец нашла свое счастье: "Эмма по уши влюблена в Лео. И она никогда раньше не была такой счастливой в отношениях. Их многое связывает, и они проводят вместе все свободное время".

Пара не афиширует личные отношения и чрезвычайно редко появляется на публике. Поэтому когда в сети появлялось все больше новостей о ее помолвке и даже свадьбе, Эмма Уотсон решила опровергнуть информацию. Актриса не думает, что ее роман с Лео быстро закончится, однако не хочет спешить с таким ответственным шагом.

Эмма полностью готова и настроена на долгосрочное будущее, но она не хочет спешить. Она была немного раздражена, когда люди начали сплетничать об их помолвке. Это просто очень личный момент,

– пишет издание.

Друзья пары убеждены в том, что вскоре Эмма Уотсон и Лео Робинтон пойдут к алтарю, однако сейчас они наслаждаются моментом: "Главное для них – любовь и доверие друг к другу. И для того, чтобы Эмма была счастлива, не нужно ни кольца, ни штампа в паспорт".

Что известно об отношениях Эммы Уотсон и Лео Робинтона