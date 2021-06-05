Відома британська акторка та зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон понад рік зустрічається з бізнесменом Лео Робінтоном. За словами джерел, близьких до артистки, знаменитість мріє, що її стосунки матимуть довге майбутнє.
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Роман Емми Вотсон
Інсайдер повідомив, що акторка нарешті знайшла своє щастя: "Емма по вуха закохана в Лео. І вона ніколи раніше не була такою щасливою у відносинах. Їх багато що пов'язує, і вони проводять разом увесь вільний час".
Пара не афішує особисті стосунки та надзвичайно рідко з'являється на публіці. Тому коли в мережі з'являлося все більше новин про її заручини й навіть весілля, Емма Вотсон вирішила спростувати інформацію. Акторка не думає, що її роман з Лео швидко закінчиться, однак не хоче поспішати з таким відповідальним кроком.
Емма повністю готова і налаштована на довгострокове майбутнє, але вона не хоче поспішати. Вона була трохи роздратована, коли люди почали пліткувати про їх заручини. Це просто дуже особистий момент,
– пише видання.
Друзі пари переконані в тому, що незабаром Емма Вотсон та Лео Робінтон підуть до вівтаря, однак зараз вони насолоджуються моментом: "Головне для них – любов і довіра один до одного. І для того, щоб Емма була щаслива, не потрібно ні кільця, ні штампа в паспорт".
Що відомо про стосунки Емми Вотсон та Лео Робінтона
- У 2019 році пару вперше помітили разом. Вони не приховували почуттів та цілувалися на вулицях Лондона.
- На початку лютого 2021 року зірка "Гаррі Поттера" спровокувала чутки про заміжжя. Її помітили з бойфрендом біля аеропорту Лос-Анджелеса. Емма Вотсон з бізнесменом Лео Робінтоном повернулися з Мексики. Вони прощались та обіймалися.
- На фото, які зробили папараці, було помітно, що безіменний палець зірки прикрашала каблучка, дуже схожа на обручку. Тому всі підозрювали, що Емма або заручилась, або таємно вийшла заміж.
- Один з агентів Емми Вотсон згодом заявив, що зірка призупиняє кінокар'єру, нібито вона хоче займатися стосунками та сім'єю. Та це майже відразу спростував менеджер акторки. Він наголосив, що Емма не збирається йти з кіно.