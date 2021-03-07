На пляже: Эльза Хоск очаровала сеть фото с маленькой дочкой
Успешная шведская модель Эльза Хоск недавно впервые стала мамой. Знаменитость наслаждается новым статусом и поделилась несколькими фотографиями, которые сделала во время отдыха с дочкой на пляже.
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Знаменитость очаровала сеть новыми фото дочери Тууликки Джоан. Звездная мама вместе с первенцем в солнечный день отправилась на пляж.
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Новые фото дочери Эльзы Хоск
Модель не скрывает лицо дочери от публики. Она часто публикует в сети ее миловидные фотографии и радует поклонников красивыми публикациями. На днях звезда побывала с маленькой Тууликки на пляже.
Для прогулки Эльза выбрала вязаный костюм, состоящий из мини-юбки и свитера oversize. Похожий наряд был у новорожденной крохи. Такой look Хоск соединила со стильной обувью и дополнила коричневой панамой.
Волосы знаменитость распустила, они красиво развевались на ветру. На лице звездная мама сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах.
Тууликки первый день на пляже,
– написала Эльза в заметке.
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Милые фото дочери Эльзы Хоск:
- первое фото дочери Эльзы Хоск;
- Эльза Хоск восхитила новым фото новорожденной дочери;
- модель растрогала милым кадром.
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