Успешная шведская модель Эльза Хоск недавно впервые стала мамой. Знаменитость наслаждается новым статусом и поделилась несколькими фотографиями, которые сделала во время отдыха с дочкой на пляже.

Знаменитость очаровала сеть новыми фото дочери Тууликки Джоан. Звездная мама вместе с первенцем в солнечный день отправилась на пляж.

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Новые фото дочери Эльзы Хоск

Модель не скрывает лицо дочери от публики. Она часто публикует в сети ее миловидные фотографии и радует поклонников красивыми публикациями. На днях звезда побывала с маленькой Тууликки на пляже.

Для прогулки Эльза выбрала вязаный костюм, состоящий из мини-юбки и свитера oversize. Похожий наряд был у новорожденной крохи. Такой look Хоск соединила со стильной обувью и дополнила коричневой панамой.

Волосы знаменитость распустила, они красиво развевались на ветру. На лице звездная мама сделала макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах.

Тууликки первый день на пляже,

– написала Эльза в заметке.

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Милые фото дочери Эльзы Хоск: