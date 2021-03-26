Кьяру Ферраньи выписали из роддома: знакомство ее сына с сестрой
Одна из самых популярных итальянских блогерок Кьяра Ферраньи после родов вернулась домой. Она показала серию очаровательных кадров, где позирует вместе с любимым, сыном и дочерью. Трогательным является момент знакомства Лео с маленькой Викторией.
Источник:инстаграм Кьяры Ферраньи
Кьяра Ферраньи и рэпер Fedez 23 марта во второй раз стали родителями. Звездные супруги с нетерпением ждали знакомство со своей крохой и теперь они все вместе наслаждаются временем, которое проводят дома.
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Знакомство сына Феранньи с сестренкой
До приезда Кьяры и Виктории дом украсили цветными шариками. Лео впервые увидел сестренку именно после ее приезда домой. Он подготовил для маленькой Виктории открытку, сделанную своими руками. Такой подарок изрядно растрогал звездную мамочку.
Также дом украсили красивыми цветами. Так кроху приветствовали дома. Теперь знаменитые родители наслаждаются временем, которое проводят не только с первенцем, но и с маленькой принцессой. На лицах Кьяры и Fedez не останавливаясь сияют улыбки.
Наша новая жизнь в семье из четырех человек только началась. Добро пожаловать домой, Виктория,
– с нежностью написала Ферраньи в публикации.
Для просмотра фото и видео листайте вправо
Вторая беременность Кьяры Ферраньи
- Fashion-блогерша сообщила, что во второй раз станет мамой, опубликовав очаровательное фото, на котором ее сын Лео держал снимок ультразвукового исследования.
- Позже Кьяра сняла видео с мужем и сыном, на котором Лео рассказал, что у него будет сестренка.
- Ферраньи во время беременности часто делилась в сети откровенными фото, где показывала немалый животик.
- Девочка, которую назвали Викторией, появилась на свет 23 марта 2021 года.
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