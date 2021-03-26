Одна из самых популярных итальянских блогерок Кьяра Ферраньи после родов вернулась домой. Она показала серию очаровательных кадров, где позирует вместе с любимым, сыном и дочерью. Трогательным является момент знакомства Лео с маленькой Викторией.

Кьяра Ферраньи и рэпер Fedez 23 марта во второй раз стали родителями. Звездные супруги с нетерпением ждали знакомство со своей крохой и теперь они все вместе наслаждаются временем, которое проводят дома.

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Знакомство сына Феранньи с сестренкой

До приезда Кьяры и Виктории дом украсили цветными шариками. Лео впервые увидел сестренку именно после ее приезда домой. Он подготовил для маленькой Виктории открытку, сделанную своими руками. Такой подарок изрядно растрогал звездную мамочку.

Также дом украсили красивыми цветами. Так кроху приветствовали дома. Теперь знаменитые родители наслаждаются временем, которое проводят не только с первенцем, но и с маленькой принцессой. На лицах Кьяры и Fedez не останавливаясь сияют улыбки.

Наша новая жизнь в семье из четырех человек только началась. Добро пожаловать домой, Виктория,

– с нежностью написала Ферраньи в публикации.

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Вторая беременность Кьяры Ферраньи