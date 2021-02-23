Известная модель Эльза Хоск впервые стала мамой в начале февраля. Она родила дочь от любимого Тома Дейли. Теперь звезда часто делится чувственными фото новорожденной.

Популярная шведская модель Эльза Хоск назвала свою дочь Тууликки Джоан. Она и раньше показывала лицо девочки миру, однако продолжает умилять сеть ее милыми фото.

Смотрите также Официально: Шейлин Вудли подтвердила помолвку с Аароном Роджерсом

Новое фото дочери Эльзы Госк

В отличие от другой модели Джиджи Хадид, Эльза Хоск не боится публиковать в Инстаграме фото дочери. На новой фотографии Тууликки позировала на кроватке. Она мило спала, прислонив крохотную ручку к голове.

Звездная мама запеленала девочку в серое одеяло и накрыла сверху, чтобы ей было тепло и комфортно. Также Эльза Хоск надела ей милую шапочку кирпичного цвета, что напоминала длинный колпак. Несмотря на маленький возраст, заметно, что Тууликки очень похожа на свою мамочку.

"Моя", – трогательно подписала кадр модель.

Комментарии взорвались нежными комплиментами от поклонников и звездных коллег:

Ангел;

Лицо, словно у ангела. Как у мамы;

Так красиво;

Прекрасная;

Она такая сладенькая;

Обожаю ее;

Она уже выглядит как модель;

Ангел на земле.

Эльза Хоск впервые стала мамой: что известно