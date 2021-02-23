Эльза Хоск очаровала сеть новым фото дочери: трогательный снимок
Известная модель Эльза Хоск впервые стала мамой в начале февраля. Она родила дочь от любимого Тома Дейли. Теперь звезда часто делится чувственными фото новорожденной.
Источник:инстаграм Эльзы Хоск
Популярная шведская модель Эльза Хоск назвала свою дочь Тууликки Джоан. Она и раньше показывала лицо девочки миру, однако продолжает умилять сеть ее милыми фото.
Смотрите также Официально: Шейлин Вудли подтвердила помолвку с Аароном Роджерсом
Новое фото дочери Эльзы Госк
В отличие от другой модели Джиджи Хадид, Эльза Хоск не боится публиковать в Инстаграме фото дочери. На новой фотографии Тууликки позировала на кроватке. Она мило спала, прислонив крохотную ручку к голове.
Звездная мама запеленала девочку в серое одеяло и накрыла сверху, чтобы ей было тепло и комфортно. Также Эльза Хоск надела ей милую шапочку кирпичного цвета, что напоминала длинный колпак. Несмотря на маленький возраст, заметно, что Тууликки очень похожа на свою мамочку.
"Моя", – трогательно подписала кадр модель.
Комментарии взорвались нежными комплиментами от поклонников и звездных коллег:
- Ангел;
- Лицо, словно у ангела. Как у мамы;
- Так красиво;
- Прекрасная;
- Она такая сладенькая;
- Обожаю ее;
- Она уже выглядит как модель;
- Ангел на земле.
Эльза Хоск впервые стала мамой: что известно
- Шведская модель родила Тууликки Джоан 2 февраля, а оповестила об этом через 10 дней. Она сообщила о том, что стала мамой, чувственным фото.
- Эльза Хоск впоследствии призналась, что рожала дома, в воде, под присмотром профессиональной акушерки. Она рассказала, что роды – самая страшная боль.
- Звезда активно публикует первые фото с дочкой в соцсетях.
Поделиться новостью