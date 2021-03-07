Успішна шведська модель Ельза Госк нещодавно вперше стала мамою. Знаменитість насолоджується новим статусом і поділилася декількома світлинами, які зробила під час відпочинку з донечкою на пляжі.

Знаменитість замилувала мережу новими фото доньки Тууліккі Джоан. Зіркова матуся разом із первістком у сонячний день відправилася на пляж.

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Нові фото доньки Ельзи Госк

Модель не приховує обличчя доньки від публіки. Вона часто поширює в мережі її миловидні фотографії та тішить шанувальників красивими публікаціями. Днями зірка побувала з маленькою Тууліккі на пляжі.

Для прогулянки Ельза обрала в'язаний костюм, який складався з мініспідниці та светра oversize. Схоже вбрання було у новонародженої крихітки. Такий look Госк поєднала зі стильним взуттям та доповнила коричневою панамою.

Волосся знаменитість розпустила, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі зіркова матуся зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах.

Тууліккі перший день на пляжі,

– написала Ельза в дописі.

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Милі фото доньки Ельзи Госк: