На пляжі: Ельза Госк замилувала мережу фото з маленькою донечкою
Успішна шведська модель Ельза Госк нещодавно вперше стала мамою. Знаменитість насолоджується новим статусом і поділилася декількома світлинами, які зробила під час відпочинку з донечкою на пляжі.
Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Знаменитість замилувала мережу новими фото доньки Тууліккі Джоан. Зіркова матуся разом із первістком у сонячний день відправилася на пляж.
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Нові фото доньки Ельзи Госк
Модель не приховує обличчя доньки від публіки. Вона часто поширює в мережі її миловидні фотографії та тішить шанувальників красивими публікаціями. Днями зірка побувала з маленькою Тууліккі на пляжі.
Для прогулянки Ельза обрала в'язаний костюм, який складався з мініспідниці та светра oversize. Схоже вбрання було у новонародженої крихітки. Такий look Госк поєднала зі стильним взуттям та доповнила коричневою панамою.
Волосся знаменитість розпустила, воно гарно майоріло на вітрі. На обличчі зіркова матуся зробила макіяж у нюдових відтінках з акцентом на губах.
Тууліккі перший день на пляжі,
– написала Ельза в дописі.
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Милі фото доньки Ельзи Госк:
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