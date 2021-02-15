Эльза Госк растрогала новым фото с новорожденной дочкой
Супермодель Эльза Госк стала мамой впервые 2 февраля. Через 10 дней "ангел" Victoria's Secret рассказала об этом миру, а недавно поделилась новым фото с новорожденной дочкой.
Источник:инстаграм Эльзы Госк
Популярная модель и "ангел" Victoria's Secret Эльза Госк каждый раз покоряет сеть своими образами и стильными аутфитами. На этот раз звезда обнародовала совсем другое фото, которое одинаково поразило сеть нежностью.
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Фото Эльзы Госк с дочкой
Новоиспеченная мамаша лежала на кровати. Она накрылась одеялом и смотрела в объектив. В то время возле нее спала новорожденная девочка, которую также прикрыли тонким одеялом. Эльза Госк собрала волосы в пучок для удобства и очаровала поклонников естественной красотой без макияжа.
Фотография сделана в черно-белом цвете, поэтому добавила еще больше трогательности и нежности. "Мой Валентин", – написала супермодель под снимком, который опубликовала 14 февраля. Теперь для Эльзы Госк главной любовью является ее ребенок. Вероятно, фотографом этого кадра стал Том Дейли, возлюбленный Эльзы Госк.
Эльза Госк с дочкой / Фото из инстаграма Эльзы Госк
Поклонников очаровало новое фото модели. Без комментариев не остаются и звездные коллеги Госк:
- Мои поздравления, Эльза;
- Словно ангелы;
- Это лучший День святого Валентина;
- Так замечательно;
- Завораживаете;
- Такие милые;
- Я так рада за тебя.
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