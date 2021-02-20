Еще в начале февраля известная модель Эльза Хоск впервые стала мамой, родив дочь от любимого Тома Дэйли. Звезда уже успела показать лицо крохи публике, а теперь растрогала сеть новым милым кадром новорожденной девочки.

32-летняя шведка в течении десяти дней скрывала рождение первенца, но все же решилась не только рассказать о домашних родах, но и показать дочь миру. Девочку назвали Тууликки Джоан, а к ее появлению родители готовились очень тщательно. Да, Эльза Хоск фотографирует малышку в стильных нарядах и делится трогательными кадрами в инстаграме.

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Новое фото дочери Эльзы Госк

Крошка позировала на диване в роскошном имении родителей в Лос-Анджелесе. Звездная мама одела Тууликки Джоан в разноцветное боди с длинными рукавами и цветочным принтом. Первенца модель положила на яркое одеяло с изображением клубники и сердец.

Судя по фото, дочь Эльзы Госк спокойная и с увлечением изучает мир. Меньше, чем за сутки, пост растрогал более 170 тысяч пользователей, которые оценили его лайками. От комментариев не удержались даже звездные подруги модели.

Что известно о родах Эльзы Хоск: