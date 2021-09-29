На реалити-шоу "Холостячка" собрались мужчины из разных сфер деятельности. Одни уверенно покоряют сердце главной героини, а другие – пытаются показать свои преимущества не только Злате, но и миллионам телезрителей.

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Юрий Рудый оказался среди тех мужчин, с которыми Огневич попрощалась после первой вечеринки. Однако, по его словам, реальность отличается от той картинки, которую создатели показали зрителям.

Юрий Рудый об участии в "Холостячке"

На месте продюсеров "Холостячки" Юрий также воспринимал бы участников, как ресурс создания рейтинговой программы. Однако, будучи среди участников, ему понравилось далеко не все.

Согласно условиям контракта, мужчина не имел права участвовать в других проектах. Также всем участникам до выхода проекта на экраны запрещали развивать страницу в инстаграме. Рудый ошеломил интересными деталями. По его словам, для каждого участника подготовили роль, которой он должен отвечать.

Сначала меня хотели показать как байкера-интеллектуала. Хорошо, мне это близко. Но в итоге получился какой-то грубый абьюзер. Это нонсенс. Мои друзья знают, что я добряк. После просмотра эфира они были шокированы. Я тоже,

– рассказал Юрий.



Юрий Рудый на "Холостячке" / Фото с инстаграма Юрия Рудого

Он также добавил, что такие ситуации могут плохо повлиять на моральное состояние человека и на его репутацию.

Юрий пришел на "Холостячку" ради пиара

Мужчина отметил, что у него было 2 мотивации принять участие в этом реалити-шоу. Он не отрицал, что могут возникнуть чувства к Злате Огневич, ведь любовь можно встретить где угодно. А также это отличный пиар. Более того, мужчина убежден, что и исполнительница стала главной героиней именно ради пиара.

Я расценивал это как шанс привлечь внимание новых партнеров по бизнесу. Не хочу делать безапелляционных заявлений, но лично я уверен, что все участники и сама Злата Огневич пришли на шоу "Холостячка" прежде всего ради пиара,

– отметил Юрий.



Злата Огневич и Юрий Рудый / Фото с инстаграма Юрия Рудого

Отметим, уже в эту пятницу, 1 октября, зрителям покажут 3 выпуск "Холостячки". Там за ее сердце будут бороться 14 мужчин, которые получили розы на прошлой неделе.