17 сентября на экраны вышел первый выпуск романтического шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Сразу 26 мужчин пытались удивить и покорить главную героиню проекта. Среди них оказался Максим Ежов – танцор и партнер Леси Никитюк на "Танцах со звездами".

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Макс Ежов на "Холостячке"

Артист зашел в зал, где были другие мужчины, в маске. Он стоял в стороне, а когда внутрь вошла Злата, то закружил ее в танце. Несмотря на маску, певица узнала звездного героя.

25-летний танцор начал общение с другими участниками вызывающе, что насторожило "Холостячку". Она вызвала его на разговор. Огневич заподозрила, что танцор пришел ради пиара, но он сначала это опроверг.

Я шоумен, но я пришел к Злате. Зачем оно мне надо? Я медийный человек. Я вхожу в топ лучших танцоров страны. Моя цель – реально построить отношения,

– сказал Макс.



Макс Ежов на "Холостячке" / Фото из инстаграма​ шоу

Тем не менее, разговор с "Холостячкой" в Ежова не сложился – артистка так и не смогла понять его намерений. Ибо сначала хореограф сказал, что хочет сменить профессию, но впоследствии рассказал, что будет продолжать деятельность танцора.

"Так он рассказывает, что бросает карьеру артиста ради карьеры дипломата, говорит, что едва отпросился у Поляковой на это шоу. В общем, его бросает из стороны в сторону. Мне кажется, что он не готов бороться за мое сердце", – считает Огневич. Звезда решила, что ему стоит покинуть проект.

Пришел ли Макс Ежов ради пиара.

После новости о выбывании танцора из "Холостячки", Максим решил ответить на вопрос подписчиков в инстаграме. Там его спросили, действительно ли он пришел на проект ради пиара. Ежов сказал, что не будет это отрицать.

"Как решился Почему нет? Почему бы не попробовать. Почему просто пиар? Злата довольно симпатичная девушка, но тут есть слова правды, поэтому не буду отрицать полностью", – рассказал хореограф.