На первой вечеринке "Холостячка" познакомилась с 25 мужчинами. Однако только 16 из них смогли поразить ее и получить желаемые бутоньерки. Кто из участников начал строить отношения с исполнительницей, а с кем она попрощалась навсегда – читайте далее в материале Showbiz 24.

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Прыжок с парашютом с Дмитрием

Во время знакомства владелец клининговой компании и студии дизайна Дмитрий был достаточно дерзким и целеустремленным, однако на первой вечеринке Злата не увидела его инициативы. Она дала шанс организовать свидание и показать, действительно ли он заинтересован ею.

Мужчина любит экстрим и подготовил для "Холостячки" прыжок с парашютом. Она была ошеломлена, ведь мечтает об этом в течение 10 лет, но не думала, что прыгнет на первом свидании. Дмитрий очень волновался, но постоянно поддерживал Злату. Она все-таки решилась прыгнуть и невероятно счастлива, что сделала это.



Злата и Дмитрий прыгнули с парашютом / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

После экстрима Дмитрий покорил сердце девушки романтикой. Он пригласил ее на файер-шоу и невероятно атмосферный, сказочный ужин. Они много общались: мужчина рассказал о предыдущем браке, а Огневич призналась, что у нее бывают моменты в жизни, когда хочется поехать куда-то самой, отдохнуть от всего. В конце трогательного дня Дмитрий получил желанную бутоньерку, ведь для "Холостячки" это было лучшее свидание в жизни.

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Танцы мужчин со Златой

"Холостячка" отметила, что в отношениях с мужчиной для нее очень важна тактильность. Григорий Решетник предложил ей игру: те из мужчин, танцы с которыми Злате понравятся больше всего, смогут пригласить ее на свидание. Однако девушке завязали повязку на глаза, она могла лишь чувствовать их на ощупь.

В танце мужчины проявляли себя по-разному. Каждый старался запомниться ей:

самым дерзким был Олег , который страстным танцем вызвал негативные отзывы среди мужчин, а Злата назвала этот танец худшим ;

, который страстным танцем вызвал негативные отзывы среди мужчин, а Злата назвала этот ; Роман , который закрутил красавицу в вальсе и вручил ей розочку из салфетки, запомнился девушке лучшим танцем ;

, который закрутил красавицу в вальсе и вручил ей розочку из салфетки, запомнился девушке ; Андрей покорил "Холостячку" необычайно соблазнительным запахом ;

"Холостячку" необычайно соблазнительным ; а во время танца с Васко она ничего не почувствовала.



Григорий Решетник и Злата Огневич / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

"Мелодия тел" Златы и мужчин

Ведущий шоу вручил Злате и мужчинам инструмент, который они держали в руках и во время каждого прикосновения участников к "Холостячке" звучала определенная мелодия.

Огневич отметила, что особая связь во время такого задания у нее возникла с Богданом ;

во время такого задания у нее возникла ; а Александр не смог найти правильных аккордов и быть в гармонии с "Холостячкой", однако он убежден, что таким образом девушка кокетничала с ним.

Свидание с Романом, Андреем и Богданом

Мужчины организовали для Златы совместное свидание, но договорились, что каждый проведет с ней одинаковое количество времени.

Роман сразу решил пригласить девушку на общение. Он не скрывал, что хочет семью, детей, рассказывал о работе. Злата оценила его откровенность, теплоту в разговоре, нежное отношение к ней. Также ей изрядно понравился романтический сюрприз мужчины – в бассейне он выложил огромное сердце из лепестков роз, куда они вместе прыгнули. Во время фотосессии начался дождь, а "Холостячка" очень любит купаться под дождем. На этот раз Роман превзошел все ожидания Златы.



Злата Огневич и Роман в бассейне / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

Андрей не растерялся и после того как Злата вылезла из бассейна сразу взял инициативу на себя. Он подготовил для "Холостячки" фотосессию под водой и красивый реквизит – украшения из жемчужин. Однако съемка выдалась для девушки очень сложной. Она путалась в украшениях, очень замерзла и хотела как можно скорее вылезти из бассейна.



Злата Огневич и Андрей / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

"Холостячка" оценила заботу со стороны Богдана, ведь он видел, что она замерзла, принес ей плед, чай. После этого мужчина пригласил девушку на индивидуальное общение и фотосессию отдельно от других участников. Он решил самостоятельно фотографировать Злату и больше времени провести с ней вдвоем. После съемки Богдан и Злата больше пообщались, открылись друг другу. "Холосячку" заставило задуматься признание Богдана о том, что он очень жестоко рассказывал о предыдущих отношениях. Девушка хотела, чтобы этот разговор как можно скорее закончился.

В конце свидания бутоньерку от Златы получил Роман, который организовал для нее чрезвычайно романтическое свидание, а общение было очень легким и непринужденным.

Свидание с Александром, Олегом и Васко

Этих мужчин "Холостячка" пригласила на свидание, поскольку имеет определенные сомнения относительно них. Утром ее встретил Александр, но удивило то, что он был сам. Во время разговора между Златой и Александром была легкость и искренность, но ее очень волновал один вопрос. Она рассказала, что перед проектом ей написала девушка, которая отметила, что Огневич нужно остерегаться мужчины, который работает в государственных органах. Единственным участником с такой работой является Александр. Но он не понимает кто и для чего писал Злате.



Злата Огневич с Александром / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

После напряженного разговора мужчина подготовил для "Холостячки" тактильную часть свидания, где показал нежность по отношению к ней: касался тканями, перьями. Однако в конце свидания он огорошил Злату, заявив, что должен покинуть проект. Впоследствии отметил, что это всего на несколько дней, поскольку должен выполнить оперативное задание в работе. Напомним, Александр работает начальником патрульной службы города Кременчуг.

Еще одну часть дня Злата провела с Васко. Он предложил ей вместе создать духи, поскольку запах именно этого мужчины не понравился ей во время танца. Злата уточнила, что не почувствовала определенной связи между ними, но это не значит, что Васко имеет плохой запах. Мужчина признался, что для танца он выбрал свою авторскую песню. После трогательного разговора они вместе создали аромат из розы, жасмина, корицы и назвали его Flame ("Пламя"). Огневич отметила, что это именно тот аромат, которого ей не хватало во время танца с Васко. Также он покорил ее сердце страстной песней, которую исполнил под аккомпанемент фортепиано.

От встречи с Олегом Злата не ждала ничего приятного, поскольку во время танца мужчина испортил впечатление о себе. Однако, встретившись, он покорил ее романтическим ужином на крыше. Он объяснил, что для него неважен внешний вид, главное, чтобы она чувствовала себя комфортно. Также извинился за резкость в танце, которая "Холостячке" не понравилась. Но на ужине Олег очаровал девушку заботой и приятно удивил.



Злата Огневич с Олегом / Фото из инстаграма шоу "Холостячка"

Церемония роз

Перед церемонией роз Злата решила поговорить с Игорем, который в видеообращении попросил, не вручать ему бутоньерку. Объяснил, что должен уйти из шоу, потому что работает с детьми, которые не могут его ждать. Мужчина ошеломил "Холостячку" признанием, что целенаправленно пришел на реалити на такой срок, чтобы познакомиться с ней. Игорь был участником и других телепроектов об отношениях. Огневич уверена, что ему не нужны отношения, а лишь участие в реалити-шоу.

Злата также решила попрощаться с Евгением, который во время создания "мелодии тел" признался, что ему нравится, когда женщины первыми проявляют инициативу. Девушка рассказала, что у нее уже был опыт таких отношений и повторять его не хочет.

За сердце "Холостячки" в 3 выпуске продолжат бороться: