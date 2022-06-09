"Язык ни в чем не виноват": Иван Дорн признался, будет ли переходить на украинский
Источник:ютуб-канал "Говорящие Головы"
После 24 февраля едва ли не весь шоу-биз перешел на украинский язык. В то же время экс-гастролер Иван Дорн менять привычки не планирует. Почему он до сих пор общается на русском и будет ли петь соловьиной, читайте дальше.
33-летний Иван Дорн, который после аннексии Крыма и войны на Донбассе давал концерты на России, не скрывает, что в вопросе языка он не так категоричен, как его коллеги. Певец считает себя украинцем, даже если общается на русском. Более того, по его мнению, русский язык – часть украинской культуры.
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Почему для Дорна "язык не виноват"
Я считаю, что язык в этом случае ни в чем не виноват, несмотря на то, что в первую очередь ним пользуется главный враг Украины – Российская Федерация. Это тоже часть нашей истории, часть культуры,
– убежден Иван Дорн.
Так что переходить на украинский в повседневной жизни артист не будет, тогда как в музыке – наоборот. После 24 февраля он "ничего не садился делать", но обещает, что вскоре в его репертуаре будет больше украиноязычных песен.
"Это прекрасный язык, и он должен распространяться как можно шире. Я буду музыку свою записывать больше на украинском языке, чем раньше. Все-таки я буду делать умственные свои движения в сторону украинского языка теперь гораздо больше", – заявил экс-гастролер.
Я думаю, со временем, возможно, украинский язык вытеснит русский из страны. Время покажет,
– поделился мыслями Иван Дорн.
Что Иван Дорн делает во время войны в Украине
- В первый день войны, 24 февраля, лейбл Ивана Дорна прекратил сотрудничество с россиянами, объяснив это тем, что Masterskaya выступает "за мир, свободу, территориальную целостность нашей страны".
- В марте Masterskaya закрыла доступ к своим музыкальным каталогам для России и Беларуси.
- В начале марта самого Ивана Дорна внесли в списки "неугодных артистов", а уже в апреле – запретили въезд в Россию на 50 лет, до 2072-го.
- Певец не скрывает, что "на всех людях в России поставил крест", ведь его не поддержали даже родственники из Башкирии. Так что выступать для россиян он будет только в том случае, если "Москва будет под украинским флагом".
- Сейчас Дорн с семьей живет в Париже, но гастролирует по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины – собирает деньги на гуманитарные нужды.