Успешная актриса уверяет: все в театральном университете имени Карпенко Карого слышали, что 75-летний Владимир Талашко цепляется к юным девушкам. К счастью, о домогательствах пожилого преподавателя Полина Василина знала со слов других студенток.
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Когда же в августе этого года вся Украина заговорила об извращениях звезды советского кино, девушка почувствовала свою вину, потому что якобы покрывала Талашко.
Мне стало неловко от того, что я вроде бы почувствовала себя соучастницей. Потому что я, как и многие студенты, знала об этом. Но меня это не касалось, Слава Богу,
– призналась девушка.
Полина Василиса / Скриншот с видео
Что известно о секс-скандале с Владимиром Талашко
- В начале августа в сеть попали истории студенток и абитуриенток театрального университета имени Карпенко-Карого, которые стали жертвами сексуальных домогательств 75-летнего преподавателя. На протяжении последних 20 лет он приглашал девушек домой под предлогом репетиций, раздевал и предлагал интим.
- Успешная журналистка Янина Соколова поддержала жертв Владимира Талашко и заявила, что он не единственный растлитель молодых девушек в театральном вузе. Будучи студенткой она тоже получала непристойные предложения от преподавателей.
- Сам актер отрицает все обвинения – интимного общения со студентками и абитуриентками у него будто бы не было. В Карпенко-Карого заверили, что "даже слухов на такую тему никогда не слышали", однако пообещали расследовать дело.
- В сентябре стало известно, что среди жертв Владимира Талашко была 17-летняя абитуриентка. Преподаватель изнасиловал Марию несмотря на то, что годами был другом ее семьи. Девушка не будет подавать на него в суд, потому что "не имеет времени и желания".