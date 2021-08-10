75-летний Владимир Талашко отказался публично комментировать ситуацию и говорить на камеру. Вместо этого он вышел на связь с журналистами по телефону. По словам актера, у него никогда не было интимных отношений со студентками или абитуриентками.

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Раздевал, целовал – такого не было. Не помню, не знаю, не было. Какого-то общения интимного не было,

– ответил Владимир Талашко.

В то же время преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого не стал отрицать, что звал девушек домой. Репетиции в его квартире проходили якобы в рамках учебного процесса.

"Я не знаю, у меня иногда во время учебы репетиции проходили, но это было не одна, две, три, четыре, пять, это было, как говорится, в этапах работы", – заявил Талашко.

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"Никаких официальных бумаг, никаких заявлений, никаких устных сообщений никогда не поступало. Даже слухов на такую тему я никогда не слышала", – сообщила проректор по научной работе Галина Миленькая.

В то же время Янина Соколова, окончившая Карпенко-Карого, утверждает, что "ректор вуза знает обо всем и молчаливым согласием фактически покрывает". По словам общественного деятеля, Владимир Талашко – не единственный растлитель молодых девушек, ведь к ней цеплялись и другие мэтры.

К слову, Владимир Талашко – звезда фильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Он сыграл старшего лейтенанта Сергея Скворцова. Узнавайте, в каких фильмах снимался актер.