Недавно секс-скандал с актером Владимиром Талашко разгорелся с новой силой. Девушка, которая 14 лет назад была абитуриенткой Карпенко-Карого, призналась, что преподаватель изнасиловал ее.

Важно Секс-скандал с Талашко: бывшая абитуриентка заявила, что преподаватель изнасиловал ее в 17 лет

Будет ли предполагаемая жертва изнасилования подавать в суд

Мария Смирнова-Матрос рассказала, что как 14 лет назад не подавала в суд, так и не будет делать этого сейчас. Девушка объяснила свое решение.

Нет времени и желания. Моей целью было обнародовать ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться. А также я решила поддержать тех девушек, которые решились рассказать об этом,

– рассказала Мария.

Смирнова-Матрос добавила, что ее родители знали об ужасной ситуации. Они никому об этом не рассказывали, потому что боялись, что им не поверят.

"Это было 14 лет назад. Все подобные истории завершались тем, что девушка сама виновата. Это выглядело бы так, словно я влюбилась в преподавателя и актера, поэтому и решила обратить так на себя внимание", – отметила девушка.

Секс-скандал с Талашко: коротко