Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) в течение беременности делится с поклонниками самыми чувственными моментами и трогательными фотографиями. Также звезда демонстрирует волшебные образы и восхищает аудиторию.

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Образ MamaRika

Исполнительница устроила небольшую фотосессию в стамбульском парке в Одессе на закате. Певица позировала перед камерой в светлом платье с объемной юбкой и рукавами, которое слегка подчеркивало беременный животик. Без внимания не остались стройные ноги звезды.

MamaRika соединила наряд с черными ботинками на шнуровке, а также дополнила образ солнцезащитными очками в стильной оправе. Часть волос она собрала в высокий пучок, а остальные локоны распустила. На лице звезда сделала легкий макияж.

Сейчас как никогда хочется надевать платье, и быть красивой каждый день, в мельчайших деталях. Женственность зашкаливает... Так я себя чувствую, такой себе нравлюсь,

– поделилась артистка.

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В комментариях под фото подписчики MamaRika засыпали ее комплиментами: