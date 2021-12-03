Я люблю, когда на море волны, – Екатерина Павленко призналась, как реагирует на хейт в соцсетях

Украинская певица и звезда группы Go_A рассказала, что является сентиментальной и чувствительной, но она спокойно относится к негативу. А если он и есть – она смещает фокус внимания на другое, поскольку знает, для чего делает свое дело.

Звезда Go_A Екатерина Павленко дала откровенное интервью в программе "Антиподы", где пообщалась с известным блогером Сергеем Ивановым, сообщают в пресс-службе коллектива. Там певица поразмышляла о пути к Евровидению и уязвимости к хейту в соцсетях. Напомним, что на конкурсе музыкальная группа заняла 5 место, а по зрительским голосам – 2.

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На вопрос, как творческие люди воспринимают негатив от поклонников, Екатерина в шутку ответила, что "любит, когда на море есть волны, ведь их можно ловить и кайфовать". Так она намекнула, что к любому художнику люди могут относиться предвзято.

Я очень сентиментальная, впечатлительная, но это не касается хейта. Тут важно, куда ты направляешь свой фокус внимания... На тот момент (успеха после Евровидения, – Showbiz 24) я настолько понимала, чего я хочу. Когда ты знаешь, кто ты, когда у тебя нет сомнений в том, что ты что-то делаешь правильно, хейт тебя не задевает. Я не завишу от мнения окружающих людей,

– подчеркнула артистка.



Екатерина Павленко рассказала об отношении к хейту / Фото пресс-службы

Что касается этапа Евровидения в ее жизни, то она восприняла славу после конкурса как возможность. Поскольку понимала, какой путь был пройден ради такого момента.

"Я воспринимаю все как возможности. Если бы кто-то сказал, как петь мне на сцене, поставил мне голос, и дал на это деньги, то возможно бы закружилось в голове. Я этот путь прошла с самого начала. Я знаю, как это дается, поэтому с моей стороны было бы бессмысленно относиться к этому как к какому-то безумному успеху. Слава – это последнее, о чем я думаю, когда делаю что-то в этой жизни", – прокомментировала Павленко.

, что звезда Go_A недавно столкнулась с критикой в украинском шоу-бизнесе от эстрадного певца Иво Бобула . Он убежден, что артистка ничего важного не сделала для музыки, только спела про "конопельки", на что Катя спокойно ответила, что молодым слушателям нужна новая музыка , но она отдает дань уважения тем певцам, на песнях которых выросли поколения.



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