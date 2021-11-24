Концерт в Литве

20 ноября коллектив выступил в Вильнюсе. За несколько часов до начала концерта самые преданные поклонники ждали гурт у Avia Solutions Group Arena – одного из крупнейших стадионов города.

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С первых минут концерта литовская публика подпевала солистке украинской группы Екатерине Павленко. Концерт Go_A построили так, чтобы держать публику в тонусе и не дать шанса устать – балансировали между спадом и нарастанием эмоций, исполняя лирические и зажигательные хиты. Поклонники погружались в сказочную атмосферу и танцевали до упада.

Go_A выступили в Вильнюсе: смотрите видео онлайн

Также артисты подготовили несколько сюрпризов:

презентовали новые треки;

акапелльно спели трогательный народный мотив "Видно річку здалека";

во время песни Shum Екатерина пригласила публику спеть вместе с ней внутри арены.

Фанаты поют вместе с Go_A: смотрите видео онлайн

А после концерта поклонники не хотели отпускать коллектив. Они фотографировались, обнимались и обменивались подарками.

Go_A в Литве / Фото пресс-службы

Гастроли в Польше

Впоследствии музыканты отправились в Варшаву, где выступили как эксклюзивные гости полуфинала шоу The Voice of Poland. Подготовка к выступлению была на самом высоком уровне – безумный драйв номера, спецэффекты, сценическая постановка. В социальных сетях зрители шоу засыпали комплиментами Go_A:

"Вы нас украинизируете".

"До сих пор мурашки".

"Богиня украинского техно-фолка".

Выступление Go_A на The Voice of Poland: смотрите видео онлайн

Go_A на The Voice of Poland / Фото пресс-службы

Зимние гастроли по Европе

Зимой у коллектива запланированы туры по городам Бельгии и Нидерландов:

сольный концерт в легендарном Ziggo Dome в Амстердаме;

выступление на крупнейшем европейском музыкальном шоукейсе ESNS (Eurosonic Noorderslaag).



Go_A на гастролях / Фото пресс-службы