По словам украинского артиста Иво Бобула, солистка группы Go_A – Екатерина Павленко – "никто, и зовут ее никак". Сама певица отметила, что каждый имеет право на свое мнение, однако всегда следует прислушиваться к современным любителям музыки.

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Екатерина Павленко о критике от Иво Бобула

Солистка Go_A отметила, что уважает тех артистов, которые были у истоков формирования музыки в молодой независимой Украине.

На их песнях росли поколения, формировались мировоззрения, но нужно не упускать из виду того, что ценности слушателей меняются, и сейчас это происходит быстрее, чем когда-либо. Устаревшие стратегии больше не работают, и артистам нового поколения важно чувствовать, что именно нужно современному слушателю,

– подчеркнула артистка.

Екатерина Павленко добавила, что песня SHUM имеет свою историю создания. Ведь музыканты искали то, что объединило бы всех украинцев. Но композиция пошла дальше, и даже европейские фанаты подпевали, несмотря на незнание языка.

"Несмотря на многослойный смысл текстов, зашифрованные культурные коды и отсылки к национальному наследию, именно эти слова, положенные на музыку, были срезонированы не только с украинцами, но и с зарубежной публикой", – добавила звезда.

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Солистка фольк-группы рассказала о поклоннике из Мексики, который подошел к музыкантке и начал читать ей стихи Тараса Шевченко.

"Оказалось, что наша песня вдохновила его узнать больше об украинской культуре, и сейчас он учится на украинской филологии в Польше. Это так умиляет, наблюдать, как люди приезжают к нам на концерты с других континентов, держат в руках украинский флаг и отдают нам свою безумную любовь. После таких историй понимаешь, что наша музыка действительно нужна людям", – призналась Павленко.

Go_A / Фото из инстаграма группы

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