Звезда Go_A Екатерина Павленко дала откровенное интервью в программе "Антиподы", где пообщалась с известным блогером Сергеем Ивановым, сообщают в пресс-службе коллектива. Там певица поразмышляла о пути к Евровидению и уязвимости к хейту в соцсетях. Напомним, что на конкурсе музыкальная группа заняла 5 место, а по зрительским голосам – 2.

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На вопрос, как творческие люди воспринимают негатив от поклонников, Екатерина в шутку ответила, что "любит, когда на море есть волны, ведь их можно ловить и кайфовать". Так она намекнула, что к любому художнику люди могут относиться предвзято.

Я очень сентиментальная, впечатлительная, но это не касается хейта. Тут важно, куда ты направляешь свой фокус внимания... На тот момент (успеха после Евровидения, – Showbiz 24) я настолько понимала, чего я хочу. Когда ты знаешь, кто ты, когда у тебя нет сомнений в том, что ты что-то делаешь правильно, хейт тебя не задевает. Я не завишу от мнения окружающих людей,

– подчеркнула артистка.



Екатерина Павленко рассказала об отношении к хейту / Фото пресс-службы

Что касается этапа Евровидения в ее жизни, то она восприняла славу после конкурса как возможность. Поскольку понимала, какой путь был пройден ради такого момента.

"Я воспринимаю все как возможности. Если бы кто-то сказал, как петь мне на сцене, поставил мне голос, и дал на это деньги, то возможно бы закружилось в голове. Я этот путь прошла с самого начала. Я знаю, как это дается, поэтому с моей стороны было бы бессмысленно относиться к этому как к какому-то безумному успеху. Слава – это последнее, о чем я думаю, когда делаю что-то в этой жизни", – прокомментировала Павленко.

Отметим, что звезда Go_A недавно столкнулась с критикой в украинском шоу-бизнесе от эстрадного певца Иво Бобула. Он убежден, что артистка ничего важного не сделала для музыки, только спела про "конопельки", на что Катя спокойно ответила, что молодым слушателям нужна новая музыка, но она отдает дань уважения тем певцам, на песнях которых выросли поколения.



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