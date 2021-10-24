Эмили Ратаковски присоединилась к числу тех звездных мам, которые родили первенцев на карантине. В марте она родила сына, однако не решалась показывать его лицо многомиллионной аудитории подписчиков.
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Фото Эмили Ратаковски с сыном
Модель предстала перед камерой, держа малыша на руках. Эмили надела штаны с анималистическим принтом, черную кофту и короткую шубку. Соединила такую одежду с белыми кроссовками. Волосы она уложила ровно и дополнила прическу беретом с леопардовым принтом. На лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках.
Сына Ратаковски одела в яркую одежду, главный акцент сделала на шапочке фиолетового цвета. Сильвестр мыло улыбался, глядя в камеру.
Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма модели
Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма модели
Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма модели
Эмили Ратаковски с сыном / Фото с инстаграма модели
Сын Эмили Ратаковски / Фото с инстаграма модели