Американская модель Эмили Ратаковски недавно впервые стала матерью. Женщина вполне наслаждается моментами материнства и делится ими в сети. Новое фото изрядно тронуло сеть.

Звездная мама Эмили Ратаковски родила мальчика 2 недели назад, 11 марта, и уже неоднократно показывала малыша миру. Сын по имени Сильвестр Аполлон Беар ежедневно все больше и больше набирается сил.

К слову Кьяра Ферраньи и рэпер Fedez во второй раз стали родителями: фото

На новом снимке 29-летняя Эмили сидит в солнечной гостиной и на подушке держит своего сына. Придерживая его голову рукой, она кормит его грудью, интимную зону которой "заретушировала" в фоторедакторе. Мама надела свободную светлую майку, а ее сын был одет в стильную серую футболку и черные штаны.

"Замечательный мальчик", – лаконично подписала фото счастливая Эмили.



Ратаковски с сыном Сильвестром / Фото с инстаграма Ратаковски

Реакция сети

Всего через 5 минут после публикации снимок оценили 125 тысяч человек, а через полчаса – 600 тысяч. Следует ожидать, что фото станет одним из самых популярных на ее странице. Фанаты уже не сдерживают своего восторга, среди них Ирина Шейк и Жизель Оливейра:

Поздравления!

Замечательный малыш.

Прекрасны!

Так нравятся это фото!

Ранее Эмили публиковала и другие фото с новорожденным малышом.