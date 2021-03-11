29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски родила первенца. У звезды фильма "Идеальная ловушка" и ее мужа, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда родился мальчик – Сильвестр Аполлон Беар.

Радостной вестью модель поделилась в своем инстаграме. Мальчик появился на свет еще 8 марта, однако о его появлении на свет Эмили Ратаковски объявила только через три дня, 11 марта.

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Новоиспеченная мама опубликовала трогательное фото из роддома, показав, как кормит новорожденного сына грудью. Перед камерой она позировала без одежды и с нежностью наблюдала за малышом.

Сильвестр Аполлон Беар присоединился к нашей земной стороне. Озорной прибыл 8.03.21 – в самое нереальное, красивое и полное любви утро,

– написала модель.

Что известно о беременности Эмили Ратаковски

О своей беременности Эмили Ратаковски сообщила в инстаграме в конце октября, опубликовав видеоролик со скругленным животом. Знаменитость позировала для digital-обложки американского Vogue.

Пол ребенка модель не разглашала, однако в одном из своих сообщений отметила, что ее ребенок сделает это сам, когда ему исполнится 18 лет.

"Когда мы с мужем рассказываем друзьям, что я беременна, они первым делом спрашивают: "Вы знаете, кто у вас родится?". Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам об этом скажет. Все смеются, но в нашей шутке есть доля истины. Люди гораздо сложнее, и их определяют не гениталии", – отметила Ратаковски.

Стоит отметить, что звездная мамочка очень ждала рождения малышки. В одном из своих сообщении в инстаграме, она написала: "Я буду дорожить этим видео, пока живу". Ратаковски опубликовала видеоролик на котором находится на последних месяцах беременности, наслаждаясь своим особым состоянием.