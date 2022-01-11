Известный украинский актер Дмитрий Ступка с женой и дочерью уже бывал в Соединенных Штатах. Но однажды они решили остаться там дольше.

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Дмитрий Ступка с семьей в США

Жена актера рассказала, что решение жить в Соединенных Штатах было спонтанным. Но благодаря ему семья находится в другой стране уже 5 месяцев.

Мы очень любим Америку и хотели здесь побыть подольше, приятная погода, и мы не любим снег. Плюс здесь можно найти много вдохновения по работе и пройти несколько мастер-классов,

– поделилась Полина Логунова.

Звездная семья поселилась в спокойном районе. Дочка актера уже ходит в садик: "Дочка ходит в садик и уже отлично говорит на английском, что меня безумно радует", – сказала Полина.

Однако не обошлось и без сюрпризов. Однажды с Логуновой произошла курьезная ситуация: "Недавно мне в лоб чуть не въехал автомобиль преступника, за которым ехало несколько полицейских машин и вертолет. В последний момент я успела избежать столкновения, тот еще фильм! Мы также посетили несколько достопримечательностей и немного сняли видео для моего канала YouTube".



Дмитрий Ступка с женой и дочкой / Фото из инстаграма Дмитрия Ступки

Вернутся ли в Украину

Супруги работают дистанционно, хотя не забывают о развитии и обучении. Например, Полина Логунова проводит марафоны и продает косметику в Украине из Штатов.

"Сейчас ведем работу удаленно в Украине, я прохожу обучение по своим профессиям и встречаюсь с разными интересными людьми, я определенно стала другой после долгого визита сюда. Контролировать бизнес нам удалось, моя команда девочек прекрасно справляется, и я им безумно благодарна, что они подстроились под мое время", – рассказала она.

Полина поделилась, что не отвергает мысли об окончательном переезде в США. Но этот процесс может затянуться надолго.

Относительно постоянного места жительства – были такие мысли, у нас много что осталось в Украине и если примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет пораньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь здесь, пережду зиму, а там будет видно,

– заметила звездная жена.



Дмитрий Ступка с женой / Фото из инстаграма Дмитрия Ступки