Жена известного украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова откровенно рассказала об их отношениях. Женщина призналась, что сейчас она быстро развивается, а ее муж – медленно. Полина отметила, если так будет дальше, то они останутся друзьями.

Источник: "Зірковий шлях"

Полина поделилась, что выходила замуж не из-за выдающейся фамилии и связей мужа. Она привыкла рассчитывать лишь на себя и всегда самостоятельно зарабатывала, чтобы обеспечить себе такой уровень жизни, к которому стремится.

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Женщина много работает в салоне красоты, а также проводит фитнес-марафоны. Полина берет на себя большое количество работы, потому что хочет красиво одеваться, отдыхать в разных странах, вкусно есть, приобрести жилье для себя и для мамы, а также обеспечить достойную жизнь маленькой дочери.

Для этого она работает самостоятельно, на мужа положиться не может. Логунова призналась, что никогда не чувствовала себя счастливой. Но, несмотря на это, она довольна тем, что имеет сейчас. Вместе с Дмитрием Полина проделала долгий путь, который изменил их обоих. Пара постоянно была вместе, однако даже после свадьбы Логунова продолжала тащить все на себе.

Логунова об отношениях со Ступкой

Раньше супруги часто ссорились, сейчас ссоры также бывают, однако гораздо реже. Однако женщина рассказала, что они все еще не нашли общий язык.

"Есть вещи, которые меня беспокоят гораздо больше, чем ссоры. Я очень выросла, в частности, благодаря ему. Я развиваюсь очень быстро, а он – очень медленно. Дмитрию я даю много времени для развития. Если он не вырастет, я думаю, что мы останемся друзьями. Он старается, прикладывает много усилий. Стал хорошим преподавателем в университете, ведет 2 курса, прекрасно ладит со студентами. Он так реализовал себя. Хотя, я бы на его месте стремилась к большему", – рассказала Логунова.

Полина Логунова о желании умереть

Логунова поделилась, что она очень сильная. Иногда ей кажется, что нет ничего в этой жизни, чего бы она не пережила. В то же время у женщины регулярно появляется желание умереть. Она не собирается кончать жизнь самоубийством, однако бывает настолько больно, что не может терпеть, хочет исчезнуть физически. При этом она не чувствует помощи и поддержки от мужа.

"Я не вижу психологической помощи. Нет такого, чтобы мы поговорили о чем-то. Он никогда меня не слушал, говорил только о себе. Это стало привычным в наших отношениях. Дмитрию важно, чтобы его хвалили. Конечно, я хвалю его, однако сама уже забыла, когда он в последний раз слышал меня. Когда слышал, что мне нужно", – поделилась Полина.

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Что известно о Полине Логуновой

Полина Логунова – украинская модель, телеведущая, жена актера Дмитрия Ступки. В 2017 году она резко высказалась о языковых квотах на телевидении и заявила, что принципиально не будет учить украинский язык и разговаривать на нем в эфире. Женщина подчеркнула, что в ее стране есть 2 государственных языка.

В марте 2016 года Полина вышла замуж за Дмитрия. Через год стало известно, что женщина беременна. В апреле 2017 года у супругов родилась дочь. Пара не любит говорить о личной жизни и редко делится семейными подробностями с журналистами и в сети.