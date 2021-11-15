Отметим, что первую музыкальную награду от MTV Europe Music Awards Барских получил как лучший украинский артист. Однако в 2021-м он номинировался на награду от российского MTV. Премия состоялась 14 ноября в Будапеште, Венгрия. Исполнитель появился на красной дорожке награды в белом костюме украинского бренда LUVI.
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Прекрасное воскресенье и новости! Спасибо MTV Russia за выбор и всем моим фанам за колоссальную поддержку и голоса. Благодаря вам эта статуэтка снова возвращается ко мне. Сегодня именно тот день, когда эта награда для меня особенно важна – в момент создания кардинально новой музыки и поиска другого звучания,
– написал в инстаграме певец.
Макс Барских победил в "российской" категории MTV EMA 2021 / Фото Getty Images
Отметим, что за приз в номинации также боролись грузинская певица Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Добавим, что два года назад в этой же номинации победила другая украинская скандальная артистка – MARUV.
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Почему в премии MTV EMA 2021 нет "украинской" номинации
- В европейской музыкальной премии украинцы принимали участие с 2007 по 2012 год. В свое время победителями в категории становились Лама (2007), Quest Pistols (2008), Green Grey (2009), Макс Барских (2010), Sirena (2011) и Alloise (2012).
- Поскольку у Украины теперь нет филиала MTV, многие звезды подаются на премию через Россию. Следовательно, награда присваивается как российскому исполнителю.
- В прошлые годы награду в "русской" категории получали такие звезды, как Иван Дорн (2017) и MARUV (2019). Победителей в номинациях определяют с помощью интернет-голосования.