Отметим, что первую музыкальную награду от MTV Europe Music Awards Барских получил как лучший украинский артист. Однако в 2021-м он номинировался на награду от российского MTV. Премия состоялась 14 ноября в Будапеште, Венгрия. Исполнитель появился на красной дорожке награды в белом костюме украинского бренда LUVI.

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Прекрасное воскресенье и новости! Спасибо MTV Russia за выбор и всем моим фанам за колоссальную поддержку и голоса. Благодаря вам эта статуэтка снова возвращается ко мне. Сегодня именно тот день, когда эта награда для меня особенно важна – в момент создания кардинально новой музыки и поиска другого звучания,

– написал в инстаграме певец.



Макс Барских победил в "российской" категории MTV EMA 2021 / Фото Getty Images

Отметим, что за приз в номинации также боролись грузинская певица Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Добавим, что два года назад в этой же номинации победила другая украинская скандальная артистка – MARUV.

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