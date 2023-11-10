Участника Нацотбора на Евровидение-2024 спутали с другим артистом: кого и почему так произошло

На днях объявили список участников Нацотбора Евровидения-2024. Всего в лонглист вошло 20 лучших артистов. Так, в списке исполнителей появился Carpetman. Сначала фаны предположили, что это КилимМэн, который танцует брейк-данс в составе группы Kalush Orchestra, ведь он недавно начал сольную карьеру.

Впрочем, певец пролил свет на эту ситуацию. Выяснилось, что КилимМэн и Carpetman – это разные люди.

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КилимМэн высказался о Carpetman

Исполнитель отметил, что Carpetman – это также участник группы Kalush Orchestra, который начала свою сольную карьеру. Однако он пишет музыку на английском языке.

Пора все объяснить и познакомить вас с Сarpetman, который прошел на Нацотбор Евровидения-2024. Carpetman - это талантливый участник группы Kalush Orchestra, который начала свою сольную карьеру и пишет музыку на английском языке. От себя даю рекомендацию: это действительно стоит послушать,

– поделился КилимМэн.

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