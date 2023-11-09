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Лонглист учасников Нацотбора на Євровидение-2024

Известно, что в Национальный отбор подали около 400 заявок. Из них выбрали всего 20 лучших. В списке есть как новые имена, так и известные артисты.

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MELOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

PARFENIUK;

SHEPA;

SKYLERR;

STASYA;

SWOIIA;

TESLENKO;

YAGODY;

ЯКТАК;

Ziferblat.

Однако это еще не все. Из них в финал попадут всего 10 артистов, о чем объявят до 20 ноября. Пока будут проходить прослушивания участников лонглиста.

Известно, что еще одного участника финала, не попавшего в лонглист по результатам прослушиваний, будут выбирать онлайн-голосованием.

Что известно об Нацотборе на Євровидение-2024