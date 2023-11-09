Уже известно, кто из украинских певцов будет бороться за право представлять нашу страну на песенном конкурсе Евровидения-2024.
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Лонглист учасников Нацотбора на Євровидение-2024
Известно, что в Национальный отбор подали около 400 заявок. Из них выбрали всего 20 лучших. В списке есть как новые имена, так и известные артисты.
- alyona alyona & Jerry Heil;
- ANKA;
- Carpetman;
- Drevo;
- INGRET;
- Julia Belei;
- KARYOTYPE;
- KRYLATA;
- MELOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- PARFENIUK;
- SHEPA;
- SKYLERR;
- STASYA;
- SWOIIA;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- ЯКТАК;
- Ziferblat.
Однако это еще не все. Из них в финал попадут всего 10 артистов, о чем объявят до 20 ноября. Пока будут проходить прослушивания участников лонглиста.
Известно, что еще одного участника финала, не попавшего в лонглист по результатам прослушиваний, будут выбирать онлайн-голосованием.
Что известно об Нацотборе на Євровидение-2024
- Финал Национального отбора состоится в феврале. В отборе могут участвовать певцы от 16 лет и группы, количество которых не превышает 6 музыкантов. Жюри будут выбирать именно зрители.
- Песня на Нацотборе должна быть оригинальной и нигде ранее не обнародованной.
- Евровидение в 2024 году состоится в Швеции, поскольку победу в прошлом году получила шведская певица Лорин. Конкурс проведут в городе Мальме.